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Выиграл 5,2 миллиона фунтов и снова пришёл на работу. Но теперь уже с цветами

Редакция PRESS 2 июня, 2026 12:28

Всюду жизнь 0 комментариев

Обычно люди мечтают выиграть в лотерею, хлопнуть дверью на работе и больше никогда не видеть будильник в 5:30 утра.

Но британец Гэри Макдональд сделал всё немного иначе.

61-летний бывший курьер выиграл в лотерею 5,2 миллиона фунтов, ушёл с работы, женился, переехал в новый дом в Эссексе и, казалось бы, мог спокойно наслаждаться жизнью миллионера.

Но через год он снова появился там, где больше 30 лет развозил посылки.

Не потому что деньги закончились.

Макдональд вернулся в торговый центр Lakeside в Эссексе, чтобы удивить бывших коллег. Он пришёл не с коробками, а с букетами цветов и лотерейными билетами Lucky Dip.

До выигрыша Гэри каждый день доставлял посылки в магазины торгового центра. Его знали продавцы, менеджеры и сотрудники, которые привыкли видеть его “в дождь и солнце” с шуткой и улыбкой.

Когда он внезапно исчез с маршрута, некоторые даже подумали, что случилось что-то плохое.

Оказалось, случилось хорошее. Очень хорошее.

После выигрыша Макдональд стал героем лотерейной рекламы, женился на своей давней партнёрше Аните и переехал из восточного Лондона в отдельный четырёхкомнатный дом.

Сам он теперь шутит, что быть лотерейным миллионером оказалось почти работой на полный день.

Но обещание себе он всё-таки выполнил: вернулся к людям, которые были частью его обычной жизни много лет.

Сотрудники торгового центра были тронуты. Одна из менеджеров сказала, что он вовсе не обязан был это делать, но для Гэри такой жест оказался вполне в характере.

Есть в этой истории и бытовая деталь, без которой она была бы слишком сладкой.

Первой покупкой после выигрыша у миллионера был пылесос Shark.

Похоже, даже 5,2 миллиона фунтов не отменяют одну простую вещь: дома всё равно кто-то должен убирать.

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