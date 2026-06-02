Сгорел заживо. Почему полиция проверяет подростков после пожара в сенном сарае?

Пожар вспыхнул в воскресенье вечером, в 21:20, в Брантской волости. Там горел одноэтажный сарай площадью 400 квадратных метров, внутри которого находилось сено. Когда спасатели прибыли на место, здание уже было охвачено открытым пламенем, а деревянные конструкции крыши обрушились.

Работы продолжались более 20 часов. Рулоны сена были сложены в несколько ярусов, поэтому спасателям пришлось разбирать и тушить их поэтапно. В понедельник во время этих работ в сарае нашли погибшего человека.

По данным полиции, рядом с сараем находились несколько несовершеннолетних подростков. Сейчас устанавливаются личность погибшего и все обстоятельства происшествия. Назначены необходимые экспертизы, в том числе ДНК-экспертиза. Полиция проверяет все возможные версии.

Из-за того, что в деле фигурируют несовершеннолетние, полиция пока не раскрывает дополнительные подробности.

Государственная полиция призывает родителей поговорить с детьми о безопасности во время летних каникул. Детям нужно напоминать о запрете играть с огнём, петардами и другими опасными предметами, а также о необходимости сообщать взрослым, где они находятся.

За минувшие сутки ГПСС получила 43 вызова: 14 на тушение пожаров, 16 на спасательные работы, ещё 13 вызовов оказались ложными.