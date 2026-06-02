Под Талиннским шоссе у Лиласте началось строительство пешеходного и велосипедного туннеля

Во время строительных работ автомобильное движение будет организовано по временной объездной дороге, поэтому водителям рекомендуется следить за указателями.

Благодаря строительству пешеходного и велосипедного туннеля у менее защищенных участников дорожного движения появится возможность безопасно пересекать Талиннское шоссе.

Туннель будет находиться рядом с остановкой общественного транспорта "Медзабаки" и соединит тротуары по обеим сторонам автодороги. Проект также предусматривает установку элементов безопасности дорожного движения и доступность для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Как сообщает LVC, строительные работы на сумму 700 370 евро, включая налог на добавленную стоимость, выполнит объединение предприятий "SMA-Baltijas būve", а строительный надзор обеспечит "BPU&IngWay". Проект разработан АО "Ceļuprojekts".

Как сообщает LVC, в сети государственных автодорог строительные работы в настоящее время ведутся на 46 участках, больше всего на дорогах местного значения - 16, а также на шести мостах.