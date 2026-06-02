Лето, каникулы, работа: что нужно знать о госпрограмме для школьников, помогающей заработать денег

И то сказать: старшеклассникам-то уже по 16-17-18 лет, пора учиться зарабатывать. И тут очень важно, где молодой человек получит первый трудовой опыт, - так, чтобы было интересно, полезно и деньгами не обидели.

Мероприятия по трудоустройству учащихся организованы Государственным агентством занятости (NVA) и этим летом. Вакансии для учащихся предоставляются с 1 июня по 31 августа. Участвовать можно один или два месяца.

Государственная программа летней занятости поможет учащимся во время летних каникул получить полезные трудовые навыки и опыт, новые контакты и, конечно, вознаграждение за труд...

Кто может участвовать в программе?

Учащиеся в возрасте от 15 до 20 лет (включительно), получающие образование в общих, специальных и профессиональных образовательных учреждениях.

Как подать заявку на участие?

Электронная регистрация школьников проходит в электронном виде - на сайте Государственного агентства занятости: на портале CV и вакансий, авторизовавшись с помощью eID-карты, мобильного приложения eParaksts mobile, карты eParaksts, инструментов интернет-банка или других официальных средств идентификации стран ЕС.

(!) Регистрация продлится по 15 августа, а информация о вакансиях будет постоянно обновляться.

В анкете необходимо указать свои персональные данные, а также номер документа, удостоверяющего личность, информацию об учебном заведении, в котором получается образование, классе или курсе, на котором учится студент, а также контактную информацию для связи по поводу рабочего места.

1. Если учащиеся еще не нашли работу на лето, посмотрите предложения в списке вакансий на сайте NVA. Свяжитесь с работодателем по указанным контактным данным и подайте заявку.

2. Если вы договорились с работодателем, то получите на свою электронную почту сообщение из NVA - о времени и условиях начала работы. Также на указанный номер телефона участнику будет отправлено короткое сообщение.

3. Если не удалось договориться о начале работы с работодателем, с которым была ранее договоренность, можно еще просмотреть список вакансий и обратиться к другому работодателю...

Где можно работать?

Правилами мероприятия предусмотрено, что учащийся может согласовать с работодателем рабочее место и время до регистрации при условии, что работодатель подал заявку на предоставление рабочего места для трудоустройства во время летних каникул.

МОЖНО. Подростки могут быть заняты на легкой, безопасной, не угрожающей здоровью, нравственности и развитию работе при условии письменного согласия одного из родителей.

НЕЛЬЗЯ. Запрещено задействовать подростков на работах, связанных с риском для жизни и развития, а также если работа напрямую связана с поднятием или перемещением тяжестей более 10 кг для мальчиков и 4 кг для девочек. Также школьников нельзя принимать на работы, непосредственно связанные с обслуживанием и уборкой вентиляционных, водных, канализационных, очистительных систем и т. д.

Чаще всего школьникам предлагают профессии: подсобный рабочий, помощник продавца, помощник учителя, официант, рабочий в сфере благоустройства, продавец розничной торговли, работник кухни, помощник повара, сезонный работник и сотрудник бистро. А также, если есть успехи в учебе, можно поработать ассистентом руководителя проекта, программистом, администратором компьютерных систем, помощником юриста и специалистом по логистике...

Сколько может заработать школьник?

Размер заработка обозначен в трудовом договоре. Но это не может быть сумма менее минимальной зарплаты за полный месяц рабочего времени – 780 евро.

Время занятости на работе:

- учащийся в возрасте от 15 до 17 лет при занятости 7 часов в день - 35 часов в неделю;

- в возрасте от 18 до 20 лет (включительно) при занятости 8 часов в день - 40 часов в неделю.

Обязанности работодателя:

- соблюдать требования трудового законодательства и заключить с учащимся трудовой договор;

- предоставить школьнику наставника;

- перед началом работы проинструктировать нового работника о требованиях охраны труда, охране здоровья, пожарной безопасности и других правилах охраны труда, которые необходимо соблюдать во время работы;

- вести учет рабочего времени и расчет заработной платы и предоставить данные работнику;

- при необходимости предоставить специальную рабочую одежду и средства индивидуальной защиты;

- платить зарплату и платить налоги с зарплаты;

- в случае болезни оплатить школьнику положенные дни по больничному листу...

Обязанности учащегося на работе:

- выполнять должностные обязанности, указанные в должностной инструкции, и работать в установленное трудовым договором рабочее время;

- сообщать работодателю о пропусках, например, по болезни, а также предоставлять документ, подтверждающий отсутствие на работе, например справку из школы, если учащийся задерживается из-за экзамена...

Государство гарантирует

Работодатель, который при поддержке NVA трудоустроит школьника, получит дотацию на его месячную зарплату в размере 50% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты.

Если работодатель трудоустроит школьника с инвалидностью, дотация NVA составит 100% минимальной месячной зарплаты.

NVA оплатит медосмотр школьника, если он требуется для выполнения работы, а также застрахует школьника от несчастных случаев на рабочем месте.

NVA предоставит дотацию на оплату труда наставника школьника.

Родители имеют право сохранить налоговые льготы за детей, которые работают только во время летних каникул и учатся в общеобразовательном, профессиональном или специальном учебном заведении.

Права учащегося на работе:

- перед началом работы ознакомиться с рабочим местом и условиями;

- получить налоговую книжку, зарплату и справку о заработной плате и уплаченных налогах;

- получить компенсацию за неиспользованный отпуск;

- при необходимости прекратить трудовые отношения в течение одного рабочего дня, подав заявление работодателю;

- быть застрахованным от несчастных случаев на производстве.

ВНИМАНИЕ! Если во время летней занятости по отношению к учащемуся не соблюдаются обязательства, предусмотренные трудовым договором, об этом необходимо сообщить в Госагентство занятости.

Там же можно получить консультацию по всем вопросам летней занятости.

V До 18 лет рекомендуется...

Работодателю следует до заключения трудового договора информировать одного из родителей (опекунов) об оценке риска рабочей среды и о мерах по охране труда на рабочем месте.

Учащемуся необходимо:

- пройти предварительное медицинское обследование. Пойти к своему семейному врачу и получить справку о состоянии здоровья и предоставить ее работодателю;

- предоставить работодателю письменное подтверждение от одного из родителей (опекунов) о том, что тот ознакомился с оценкой риска рабочей среды и необходимостью соблюдения мер охраны труда на рабочем месте...

«В программе летней занятости могут быть заняты учащиеся в возрасте от 15 до 20 лет, получающие образование в общих, специальных и профессиональных образовательных учреждениях...»

кстати

Летом 2025 года в программе занятости школьников участвовали 830 работодателей, было предложено 7 173 рабочих места по 254 профессиям.

В госпрограмме приняли участие 11 127 юношей и девушек...

* Чтобы получить больше информации, надо зайти на сайт Госагентства занятости.

* Бесплатный информационный телефон Государственного агентства занятости - 80200206