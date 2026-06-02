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Стартап на миллиарды запустил робота в чужой дом. Дом не пережил будущее

Редакция PRESS 2 июня, 2026 11:20

Всюду жизнь 0 комментариев

Нам давно обещают, что домашние роботы будут помогать по хозяйству, приносить вещи, убирать комнаты и делать жизнь проще.

Но иногда будущее приходит немного раньше инструкции по эксплуатации.

В США разгорелся необычный спор между хозяином дома, сдававшегося через Airbnb, и стартапом The Bot Company, который разрабатывает домашних роботов. Компания привлекла сотни миллионов долларов инвестиций и считается одним из самых дорогих новых проектов в сфере робототехники.

По версии владельца дома, представители стартапа арендовали жильё через Airbnb и не сообщили, что собираются использовать его для испытаний робота.

Дальше началось самое интересное.

Как утверждается в судебном иске, по дому несколько недель ездил прототип робота на колёсах. Внутрь регулярно приходили сотрудники компании, заносили оборудование, прокладывали кабели и проводили тесты.

Особое внимание привлёк эпизод со шкафом.

По словам владельца, робот каким-то образом сумел открыть закрытый шкаф и попасть внутрь. После испытаний хозяин обнаружил повреждения мебели, стен и имущества. Общий ущерб он оценил более чем в 12 тысяч долларов.

Получается довольно символично.

Многие люди до сих пор мечтают о роботе, который сможет помыть полы, загрузить посудомойку или разобрать вещи после поездки.

А первый громкий скандал вокруг нового поколения домашних помощников связан с тем, что один из них устроил проблемы в арендованном доме.

Компания с обвинениями не согласна и спор продолжается.

Но сама история уже выглядит как готовый сценарий для фантастической комедии.

Роботы ещё не захватили мир.

Зато один из них, похоже, уже освоил Airbnb.

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