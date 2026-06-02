Почему драка на Йомас стала проблемой всей Юрмалы?

Депутаты хотят обсудить общественную безопасность в городе, ресурсы муниципальной полиции, интенсивность патрулирования и дополнительные меры на летний сезон 2026 года.

«С началом активного туристического сезона особенно важно, чтобы жители Юрмалы и гости города чувствовали себя у нас в безопасности. Насильственный инцидент в самом центре улицы Йомас вызывает серьёзные вопросы о нынешней ситуации с безопасностью и эффективности работы», - заявил депутат Янис Асарс.

Требование подали депутаты Национального объединения. Его также подписали представители Союза зелёных и крестьян и «Прогрессивных».

Оппозиция подчёркивает, что не собирается вмешиваться в расследование Государственной полиции. Речь идёт о зоне ответственности самоуправления: патрулировании, видеонаблюдении и организации общественного порядка в одном из самых посещаемых мест города.

Ранее сообщалось, что пострадавший в драке мужчина 1998 года рождения был доставлен в больницу Страдыня, но тяжких телесных повреждений у него не установили, и его выписали. После этого уголовный процесс переквалифицировали на хулиганство, связанное с причинением телесных повреждений. Задержанный молодой человек родился в 2006 году.

Сначала дело было начато по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений. За это грозит до семи лет лишения свободы. После переквалификации возможная ответственность стала мягче: за хулиганство предусмотрено до пяти лет лишения свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

В муниципальной полиции Юрмалы заявили, что для надзора за мероприятием были задействованы «все доступные человеческие ресурсы». Также были выявлены нарушения, связанные с употреблением алкоголя в общественном месте. Саму драку муниципальная полиция отнесла к компетенции Государственной полиции.