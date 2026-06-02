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Почему драка на Йомас стала проблемой всей Юрмалы?

Редакция PRESS 2 июня, 2026 15:07

ЧП и криминал 0 комментариев

Оппозиционные депутаты Юрмальской думы требуют созвать внеочередное заседание после массовой драки на улице Йомас во время Курортного праздника. По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс.

Депутаты хотят обсудить общественную безопасность в городе, ресурсы муниципальной полиции, интенсивность патрулирования и дополнительные меры на летний сезон 2026 года.

«С началом активного туристического сезона особенно важно, чтобы жители Юрмалы и гости города чувствовали себя у нас в безопасности. Насильственный инцидент в самом центре улицы Йомас вызывает серьёзные вопросы о нынешней ситуации с безопасностью и эффективности работы», - заявил депутат Янис Асарс.

Требование подали депутаты Национального объединения. Его также подписали представители Союза зелёных и крестьян и «Прогрессивных».

Оппозиция подчёркивает, что не собирается вмешиваться в расследование Государственной полиции. Речь идёт о зоне ответственности самоуправления: патрулировании, видеонаблюдении и организации общественного порядка в одном из самых посещаемых мест города.

Ранее сообщалось, что пострадавший в драке мужчина 1998 года рождения был доставлен в больницу Страдыня, но тяжких телесных повреждений у него не установили, и его выписали. После этого уголовный процесс переквалифицировали на хулиганство, связанное с причинением телесных повреждений. Задержанный молодой человек родился в 2006 году.

Сначала дело было начато по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений. За это грозит до семи лет лишения свободы. После переквалификации возможная ответственность стала мягче: за хулиганство предусмотрено до пяти лет лишения свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

В муниципальной полиции Юрмалы заявили, что для надзора за мероприятием были задействованы «все доступные человеческие ресурсы». Также были выявлены нарушения, связанные с употреблением алкоголя в общественном месте. Саму драку муниципальная полиция отнесла к компетенции Государственной полиции.

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