Лето пришло по календарю: июнь будет теплее нормы

Именно этот показатель считается границей метеорологического лета. Оно начинается, когда средняя температура воздуха держится на уровне не ниже +15 градусов пять суток подряд. Началом сезона считается первый из этих дней.

Прогнозы показывают, что в ближайшие дни средняя температура в Латвии останется выше +15 градусов. Это означает, что 1 июня, вероятно, станет официальной датой начала метеорологического лета.

Для Латвии такая дата не выглядит необычной: 1 июня считается средней датой начала метеорологического лета в период климатической нормы. В прошлом году оно в среднем по стране началось позже - 13 июня. При этом в Даугавпилсе и Резекне метеорологическое лето тогда наступило уже 17 апреля.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается примерно на два градуса теплее нормы. Всё лето в целом также прогнозируется теплее обычного.