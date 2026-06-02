Угрозы Кремля странам Балтии выдают слабость России в Украине: представитель НАТО

"Российская риторика на самом деле отражает слабость России в Украине", - отметила представитель альянса в кулуарах весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

На прошлой неделе Москва пригрозила обратиться в Международный суд ООН в связи с предполагаемыми нарушениями прав русскоязычного населения в странах Балтии, а президент Владимир Путин подписал закон, который фактически дает ему право вторгаться в другие страны под предлогом "защиты российских граждан" за рубежом.

Кремль также обвинил страны Балтии в том, что они позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для подготовки атак на Россию.

По словам Шекеринской, подобная риторика проистекает из недовольства результатами войны в Украине. Однако, как подчеркнула заместитель генсека НАТО, альянс должен послать сигнал о том, что сдерживание остается сильным, несмотря на снижение вовлеченности США.

"Когда Кремль начал войну в Украине, это была специальная военная операция, ожидалась быстрая победа. Этого не произошло. Поэтому очевидно, что, особенно в последние несколько месяцев, они видят растущие потери своих вооруженных сил и практически никакого успеха. Так что эта крайне агрессивная риторика на самом деле отражает тот факт, что они не удовлетворены тем, что происходит в Украине. Но наш ответ таков: наше сдерживание сильно. Наше сдерживание станет еще сильнее. И им не следует испытывать нашу решимость и силу НАТО", - заверила она.