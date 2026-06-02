Rīgas siltums проверит теплотрассы: где не будет горячей воды?

Сегодня испытания проходят в районе теплоцентрали «Даугавгрива», а 3 июня - в районе теплоцентрали «Вецмилгравис». Владельцы домов и управляющие заранее получили информацию о планируемом прекращении подачи теплоэнергии. Они должны уведомить собственников квартир.

Во время таких испытаний специалисты проверяют состояние теплотрасс. В целях безопасности перед проверкой теплоноситель охлаждают до +45 градусов, чтобы при возможных повреждениях в окружающую среду не попала слишком горячая вода. Теплоноситель может иметь зеленоватый оттенок.

Обычно гидравлические испытания проводят в течение одного дня. Подачу горячей воды планируют восстановить вечером того же дня. Исключение - участки, где во время проверки обнаружат повреждения. Там восстановление может занять больше времени.