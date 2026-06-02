Rail Baltica по 27 миллионов за километр: Латвия платит больше соседей

Если же считать весь проект Rail Baltica в Балтии по нынешней оценке, масштаб ещё жёстче: общие расходы могут достичь 23,8 миллиарда евро при длине новой линии 870 километров. В среднем это около 27,4 миллиона евро за километр.

«Очевидно, что в заключённом Латвией договоре единичные цены на щебень, грунт и другие основные материалы очень дорогие, и государство не может себе этого позволить», - заявил Паэгле.

Теперь у Латвии два неприятных варианта. Первый - заново проектировать южную часть основной трассы. Это займёт около двух с половиной лет и будет стоить примерно 8 миллионов евро, но может дать экономию в 100-200 миллионов евро. Риск в том, что новый конкурс через два-три года из-за инфляции может принести ещё более дорогие предложения.

Второй вариант - садиться за стол переговоров с E.R.B. Rail JV и добиваться снижения цен на гравий, щебень и другие материалы. По мнению Паэгле, это может сэкономить те же 100-200 миллионов евро или даже больше.

Сейчас Латвии на строительные работы основной трассы доступны 603 миллиона евро из почти 700 миллионов евро общего финансирования. Этих денег хватает на 52,66 километра насыпи. То есть одна только насыпь обходится примерно в 11,45 миллиона евро за километр - без рельсов, сигнализации и станций.

Договор с E.R.B. Rail JV был заключён в декабре 2023 года. В объединение входят французская Eiffage Génie Civil, польская Budimex и итальянская Rizzani de Eccher. Общая стоимость первой очереди Rail Baltica в Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии - 5,5 миллиарда евро, а с учётом индексации - до 6 миллиардов евро.