В 10:00 как завоет! По всей Латвии включат сирены тревоги и пришлют оповещения

Проверка государственной системы раннего оповещения пройдёт с 10:00 до 10:10. В этот период сирены тревоги включат на три минуты, а на смартфоны жителей отправят сообщение с объяснением причины проверки.

Сигнал будет волнообразным: пять секунд звука, затем пауза, после чего цикл повторится. Проверка нужна, чтобы выявить возможные неисправности, помехи в работе сирен и проблемы со слышимостью сигнала.

Вместе с сиренами по всей стране проверят и систему сотового вещания. До сих пор такие сообщения о разных угрозах чаще отправлялись только в отдельных частях Латвии, поэтому служба хочет проверить, как система работает на всей территории страны.

В ГПСС поясняют: сообщение может не прийти, если в настройках телефона отключены такие уведомления, модель не поддерживает сотовое вещание или устройство не обновлено.

Жителям не нужно беспокоиться и предпринимать какие-либо действия. Это плановая проверка. Если же сирены звучат без предварительного предупреждения, нужно включить телевизор, радио или другое устройство для получения информации о причине сигнала и необходимых действиях.

ГПСС проводит такую проверку раз в полгода. Администрации гостиниц служба просит заранее предупредить иностранных гостей, чтобы избежать лишней паники.