В Риге воздух прогреется до +24 градусов

Облачность ожидается небольшой и переменной. Местами в Курземе, Земгале и Видземе пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер будет слабым, поэтому резкого похолодания день не принесёт.

В Риге солнце будет чередоваться с облаками. Во второй половине дня и вечером возможен кратковременный дождь. При слабом южном ветре температура воздуха в столице поднимется до +24 градусов.

Погоду в Латвии определяет область повышенного давления. Атмосферное давление на уровне моря составит 1013-1016 гектопаскалей.

В середине дня при солнечной погоде ультрафиолетовое излучение будет высоким. Сильнее всего от солнца стоит защищаться с 12:00 до 15:00.