Сейчас речь идёт о ставке НДС 12%, которая должна начать действовать с 1 июля 2026 года и пока рассчитана только на один год - до 30 июня 2027 года. Министерство земледелия намерено добиваться, чтобы эта мера была включена и в бюджет следующего года уже как постоянная норма.

«Конечно, в бюджете следующего года мы будем настаивать, что это нужно продолжать. Мы не можем метаться: один год мы это вводим (...), потом возвращаем обратно, потом снова снижаем. Как-то нужно добиться, чтобы это стало постоянной нормой», - сказал Аугулис.

Сниженная ставка будет применяться к ржаному, пшеничному, смешанному и безглютеновому хлебу, а также к лавашу, тортильям, пите, булочкам для бургеров и другим отдельным хлебным изделиям. Но под неё не попадут булочки, пирожки, круассаны, кондитерские изделия, сухари, гренки, панировочные сухари и хлебные палочки.

НДС 12% также хотят применять к свежему, стерилизованному или пастеризованному коровьему, овечьему и козьему молоку. Ультрапастеризованное, сгущённое и концентрированное молоко в список не входит.

Снижение налога коснётся свежего и охлаждённого мяса кур, индеек, уток, гусей, цесарок и перепелов, включая разделанное, обваленное, нарезанное и молотое мясо птицы, а также субпродукты. Замороженная птица под льготу не подпадает. Кроме того, ставка 12% будет действовать для свежих, термически необработанных яиц в скорлупе.