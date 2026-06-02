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FEMIWELL: для дам элегантного возраста

Реклама Редакция PRESS 2 июня, 2026 09:00

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Помните героиню из популярного фильма, которая уверяла: «В 40 лет жизнь только начинается»?  Она была абсолютно права!

После 40 лет для женщины наступает счастливое время, когда все ошибки молодости уже совершены, дети выросли, быт устроен, карьера сложилась… 

Вы это заслужили!

После 40 лет женщина активна, уверена в себе. У нее бесконечный список задач,  к тому же она прекрасно выглядит. Но внимание нужно уделять не только внешности: важно сохранить здоровье, чтобы и дальше жить полной жизнью. А здоровье в элегантном возрасте требует к себе пристального внимания.

Именно на этом жизненном этапе начинается постепенное снижение функции яичников и изменение гормонального фона. Гормон эстроген, влияющий на репродуктивную функцию женщины, вырабатывается все меньше, вплоть до полного прекращения.

Замедление обмена веществ ведет к появлению сухости кожи и слизистых. Костная ткань становится более хрупкой, повышается риск переломов. Заметно изменяется эмоциональная сфера: настроение становится неустойчивым, возникает необоснованная тревожность, мнительность, плаксивость…

Все эти неприятности преодолимы, если вовремя уделить внимание себе, любимой. В конце концов, вы этого заслуживаете!

«Женский женьшень» и клевер

Уход за своим здоровьем следует начать с FEMIWELL – эффективной комбинации экстрактов дягиля лекарственного, цветка красного клевера и витамина Е.

Экстракты дягиля и цветка красного клевера – это фитоэстрагены, которые естественным образом помогают улучшить качество жизни женщин после 40 лет. Они способны уменьшить дискомфорт менопаузы (потливость, приливы, беспокойство, раздражительность, перепады настроения) и задержать процесс старения. Предотвращают потерю кальция в костях, а кроме того, защищают клетки от воздействия свободных радикалов и благотворно влияют на кровеносные сосуды.

Дягиль лекарственный издавна называют «женским женьшенем», поскольку он нормализует гормональный баланс у женщин, уменьшая климактерические симптомы. Подобными качествами обладает и красный клевер, который содержит растительные соединения, структурно похожие на эстроген человека.

Оба этих компонента, входящие в состав FEMIWELL, заметно улучшают самочувствие. Но это еще не все.  Они помогают косточкам дольше оставаться крепкими, противостоять остеопорозу, чистят сосуды, укрепляют иммунитет...

Очень важно, что состав FEMIWELL отныне изменен. В  обновленном  составе продукта экстракт сои замен на экстракт дягиля и теперь он подходит даже для людей, страдающих аллергией. Новый, улучшенный FEMIWELL  -- это веганский продукт, который не вызывает аллергии и безопасен для использования в течение длительного времени.

Витамин Е – ключ к красоте

Оздоровительные свойства экстрактов дягиля и цветов красного клевера дополняет и усиливает витамин Е, входящий также в состав FEMIWELL. Он действует как антиоксидант, предотвращая возникновение свободных радикалов в организме, и широко применяется в медицине при нарушениях менструального цикла, лечении атеросклероза.

Кроме того, этот витамин имеет косметический эффект.  Под его воздействием улучшаются регенеративные способности клеток кожи. А это значит, что наша женская красота сохраняется!

Достаточно принимать FEMIWELL. всего по одной таблетке в день, чтобы  очень скоро почувствовать себя лучше и понять: жизнь прекрасна, когда вы здоровы, молоды, активны и полны сил.

 *FEMIWELL не содержит лактозы, глютена и подсластителей. Сделано в Финляндии.

Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. О необходимости использования пищевой добавки обязательно консультируйтесь с семейным врачом.

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