Перевозчик мигрантов врезался в дерево и сбежал в лес

Инцидент произошёл в пятницу в Андрупенской волости. Пограничники с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом попытались остановить Chrysler, однако водитель начал бежать. Он не справился с управлением, съехал в лес и врезался в дерево. После этого водитель и пассажиры попытались скрыться.

Пограничники начали поиски и задержали пять человек без действительных проездных документов, виз и видов на жительство. Все они ранее незаконно пересекли границу Белоруссии и Латвии.

В Резекненском крае полиция также остановила Toyota и Honda, которыми управляли граждане Молдовы - пособники перевозчика. Были задержаны ещё два человека без действительных документов. Позже кинолог Государственной пограничной охраны вместе с кинологом пограничной охраны Финляндии задержал водителя разбившегося Chrysler. Им тоже оказался гражданин Молдовы.

Вечером того же дня в Скрудалиенской волости полиция остановила микроавтобус Ford под управлением гражданина Украины. В машине находились семь человек азиатского происхождения без действительных документов. В воскресенье в Вецсалиенской волости пограничники остановили Toyota под управлением гражданина Молдовы, в которой находились ещё шесть человек азиатского происхождения.

Против четырёх граждан Молдовы и одного гражданина Украины начаты уголовные процессы. По отдельным нарушениям начаты также административные процессы, в том числе за неподчинение требованию остановить транспортное средство.