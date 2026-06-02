Постоянная усталость может быть не от работы: учёные нашли ещё одну возможную причину

Исследование провели специалисты Osaka Metropolitan University. Они изучили данные примерно 600 здоровых взрослых жителей Японии и проверили, как уровень некоторых веществ в крови связан с ощущением усталости.

Особое внимание исследователи уделили гомоцистеину. Это вещество может повышаться, когда организму не хватает витамина B12 и фолата, то есть витамина B9.

Участникам измеряли уровень гомоцистеина, B12 и фолата, а затем оценивали их усталость и мотивацию с помощью специальных опросников.

Оказалось, что у людей с более высоким уровнем гомоцистеина обычно были ниже показатели витамина B12 и фолата. У мужчин высокий гомоцистеин чаще был связан с физической усталостью. У женщин — с более низкой мотивацией.

Авторы подчёркивают: это не значит, что любую усталость можно объяснить витаминами. У неё может быть много причин, от сна и нагрузки до заболеваний. Но питание тоже не стоит списывать со счетов.

Профессор Хироаки Каноути отметил, что гомоцистеин раньше чаще обсуждали в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией и переломами. Теперь, по его словам, внимание стоит обратить и на связь с усталостью.

Главный бытовой вывод простой: если усталость стала постоянной, а отдых не помогает, возможно, дело не только в режиме. Иногда организм тихо просит не мотивационный курс, а нормальную еду и проверку анализов.