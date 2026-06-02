В Лиепае трамваи встали из-за пьяного подростка

По словам представителя Государственной полиции Мадары Шершнёвой, прибывшие на место полицейские установили, что один из молодых людей был несовершеннолетним. Его вырвало на пол трамвая.

На место вызвали Службу неотложной медицинской помощи. Подростка доставили в лечебное учреждение, а о случившемся сообщили его матери.

Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении за нахождение ребёнка под воздействием алкоголя. Согласно Закону о защите прав детей, за такое нарушение может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 35 евро.

Решение о наказании примет административная комиссия самоуправления.