Самая длинная рабочая неделя среди стран ЕС зафиксирована в Греции - 39,6 часа. Далее следуют Болгария и Польша - по 38,7 часа, а также Литва - 38,4 часа.

Латвия тоже оказалась среди стран, где работают заметно дольше среднего. Средняя рабочая неделя здесь составляет 37,9 часа. Это больше, чем в любой стране Западной Европы.

Самая короткая рабочая неделя в ЕС зафиксирована в Нидерландах - 31,9 часа. Затем идут Дания и Германия - по 33,9 часа, а также Австрия - 34 часа.

В целом данные показывают неприятную закономерность: в более бедных странах люди чаще работают дольше. При этом статистика не подтверждает простой тезис о том, что лучше живут те, кто больше работает. Скорее наоборот: в богатых странах рабочая неделя обычно короче.

Среди профессий дольше всего в ЕС работают квалифицированные работники сельского, лесного и рыбного хозяйства - в среднем 42 часа в неделю. Далее следуют руководители - 40,6 часа, и военнослужащие - 39,4 часа.

Самая короткая рабочая неделя у работников простых профессий - 31,8 часа. За ними идут офисные и административные сотрудники - 34 часа, а также работники сферы услуг и торговли - 34,5 часа.