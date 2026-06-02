Рига как этот старый лифт — всё хуже и хуже: девушка покритиковала нас после 9-летнего отсутствия

-Обычно они маркером хорошо разукрашены , - ответили ей.



-Угу. Мы живем во времена частной собственности. Наши бабvшки и дедушки, а также их соседи являются собственниками этого имущества. Это буквально их обязанность содержать имущество. Самое дурацкое, что даже есть программы софинансирования, где со скидкой можно это имущество отремонтировать. Еще есть возможность, например, проявить инициативу и собрать собрание по обсуждению реновации или отдельного ремонта лифта. А самое страшное, это закончившийся срок эксплуатации лифтов, а не краска.

-Бабушкам и дедушкам брать кредит на много лет вперёд?



-Спросите у своих бабушки и дедушки, почему они, будучи собственниками, не поддерживают общее имущество в подобающем состоянии.