К вам во двор пришел медведь. Как не стать его завтраком?

Медведя заметили и в районе Кокнесе. По данным самоуправления Айзкраукльского края, в последние дни сообщения о животном поступали от жителей и служб, позже медведя видели также в стороне Стабурагса. Муниципальная и Государственная полиция уже проинформированы.

В самоуправлении призвали жителей сохранять спокойствие, не приближаться к медведю, не преследовать его и не провоцировать. Если животное замечено рядом, нужно сразу уйти в безопасное место и звонить в полицию.

В Управлении по охране природы напоминают: сам факт появления медведя в природе или городской среде ещё не означает прямой угрозы людям. Гораздо опаснее неправильное поведение человека. По словам директора Департамента охраны природы DAP Гиты Строде, ситуация в Екабпилсе показала именно это: люди не сразу сообщили службам, а преследовали медведя на машинах, бежали за ним и снимали на видео. Это усиливает стресс животного и может спровоцировать нападение.

Сторонники охоты предлагают контролировать рост популяции бурого медведя, чтобы защитить людей, пасеки и домашний скот. Противники требуют сохранить запрет на отстрел и вместо этого развивать программы защиты, включая электрические ограждения для пасек и другие превентивные меры.

По данным Латвийского государственного института лесной науки Silava, в прошлом году с марта по ноябрь в Латвии обитало примерно 190 медведей. За пять лет их численность выросла более чем вдвое. Это значит, что вероятность встречи человека с медведем стала выше, но специалисты подчёркивают: сама встреча не обязательно стала опаснее.

Зоолог Янис Озолиньш пояснил, что бурый медведь остаётся особо охраняемым видом. Опасное животное можно ликвидировать, но только в исключительном порядке. Это не охота.

«Мы не можем изменить статус медведя, поскольку он остаётся особо охраняемым видом согласно директиве Совета Европы. Однако это не означает, что опасного медведя нельзя ликвидировать - просто для этого существует другой порядок. Это не охота», - сказал Озолиньш.

Латвийский союз охотников считает, что популяцию медведей нужно начинать ограничивать, прежде всего там, где уже есть ущерб или угроза людям. По словам председателя правления союза Юриса Бушкевичса, сейчас в основном страдают пасеки, но в будущем ущерб может затронуть и животноводство.

В Управлении по охране природы с таким подходом не согласны. Руководитель отдела охраны диких видов Карина Лаздане заявила, что численность медведей в Латвии пока недостаточна, чтобы говорить об охоте. Кроме того, бурый медведь остаётся строго охраняемым видом в Латвии и Евросоюзе.

По словам Лаздане, само присутствие медведя в природе или даже в городе не должно автоматически восприниматься как прямая угроза. Чаще всего животное не ищет встречи с человеком, а пытается уйти. Опасной ситуация становится тогда, когда люди начинают приближаться, снимать медведя с близкого расстояния, преследовать его на машине или идти за ним пешком.

Так произошло и в случае с медведем в Екабпилсе. Люди снимали животное, ехали за ним на автомобилях и даже выходили из машин. В DAP подчёркивают: так делать нельзя. Дезориентированный зверь может защищаться, если почувствует, что его загнали в угол.

Специалисты напоминают: если человек встретил медведя в лесу, главное - не паниковать и не бежать. Нужно сохранять спокойствие, не смотреть животному прямо в глаза, не поворачиваться к нему спиной и медленно отходить, оставляя медведю путь для ухода. Можно спокойно говорить, свистеть или шуметь, чтобы зверь понимал, где находится человек. Особенно опасно оказаться между медведицей и медвежатами.

Если медведь замечен в городе или возле домов, нельзя подходить к нему, кормить, фотографировать с близкого расстояния, преследовать на машине или пытаться выгнать самостоятельно. Лучше отойти на безопасное расстояние, предупредить других людей и сообщить ответственным службам.

На пасеках специалисты советуют использовать электрические ограждения. В населённых пунктах мусор нужно хранить в закрытых контейнерах, чтобы не привлекать зверей запахом еды. Чем меньше медведь связывает человека с пищей, тем ниже риск опасных ситуаций.

Официальные рекомендации DAP о поведении при встрече с медведем опубликованы здесь: «Mežā lācis?». Материал о том, как распознать присутствие медведя в лесу, доступен здесь: «Kā noteikt lāča klātbūtni mežā». Ещё один полезный материал DAP о сосуществовании с медведями и мерах безопасности опубликован здесь: «Eksperti uzsver: svarīgākais lāčus nepiebarot un nepievilināt».