Звёзды НХЛ сыграют в Риге в хоккей 3 на 3

В турнире примут участие профессиональные хоккеисты из восьми стран. Уже сформированы сборные Финляндии, Швеции, Германии, Словакии, Чехии, Венгрии, Эстонии и Латвии.

Участие подтвердили известные игроки НХЛ, а также участники чемпионатов мира и Олимпийских игр. Среди них - Юлиус Хонка, Марсель Мюллер, Лео Комаров, Вели-Матти Савинайнен, Матей Беран, Конрад Мельдер, Мартон Немеш, Роман Пржикрил, Давид Тимофеев, Марко Пфлегер, Жомбор Гарат, Роберт Арракс, Бенце Хорват, Норман Хаунер и другие.

«Для нас большая привилегия принимать хоккеистов такого высокого уровня. Еще совсем недавно весь мир следил за ними у экранов телевизоров и переживал за их выступления, а теперь они будут играть у нас в Риге», - отметили представители Федерации хоккея 3 на 3 Латвии.

Состав сборной Латвии пока согласовывается и утверждается, но организаторы обещают, что в команду войдут звёздные игроки.

Турнир проходит под патронажем Федерации хоккея 3 на 3 Латвии. Матч состоит из трёх периодов по семь минут. На площадке одновременно находятся три полевых игрока и вратарь от каждой команды. Игра проходит без силовых приёмов, а за нарушение правил назначается штрафной бросок: хоккеист выходит один на один с вратарём, пока игроки соперника пытаются ему помешать.