Пока туристы смотрели на кунг-фу, в Шаолине происходило кое-что ещё

Но теперь у легендарного храма появилась ещё одна история. Уже не про кунг-фу.

Бывшего настоятеля Шаолиня Ши Юнсиня приговорили в Китае к 24 годам тюрьмы. Суд решил, что человек, десятилетиями связанный с одним из самых знаменитых буддийских монастырей мира, занимался не только духовными практиками, но и куда более земными делами.

По данным китайских государственных СМИ, речь шла о растрате, присвоении средств и взятках. Сумма финансовых нарушений за почти три десятилетия оценивается примерно в 300 миллионов юаней. Это около 44 миллионов долларов.

В среднем выходит почти по полтора миллиона долларов в год.

Для монастыря, где туристам продают образ древней дисциплины, тишины и просветления, цифра получилась довольно громкой.

Ши Юнсинь давно был не просто настоятелем. Его называли “монахом-CEO”. При нём Шаолинь стал мировым брендом: шоу, школы кунг-фу, сувениры, поездки, культурные проекты и коммерческая слава, которую узнавали далеко за пределами Китая.

Храму около полутора тысяч лет. Бренд выглядел вечным. Схема, как выяснилось, тоже держалась долго.

В деле всплыли не только деньги. Бывшего настоятеля также обвиняли в нарушении буддийских обетов, отношениях с женщинами и ребёнке. Для обычной светской хроники это было бы просто скандалом. Для человека в монашеской рясе эффект получился заметно ярче.

Суд назначил ему 24 года заключения и штраф. Сам Ши Юнсинь признал вину и, по сообщениям СМИ, не стал подавать апелляцию.

Шаолинь остаётся Шаолинем. Туристы всё равно будут ехать смотреть на стены, монахов и кунг-фу.

Просто теперь у этой древней легенды есть ещё одна глава. Очень современная.