Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Пока туристы смотрели на кунг-фу, в Шаолине происходило кое-что ещё

Редакция PRESS 2 июня, 2026 10:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Шаолинь знают как место, где монахи разбивают палки телом, летают в прыжке и будто бы умеют побеждать гравитацию силой духа.

Но теперь у легендарного храма появилась ещё одна история. Уже не про кунг-фу.

Бывшего настоятеля Шаолиня Ши Юнсиня приговорили в Китае к 24 годам тюрьмы. Суд решил, что человек, десятилетиями связанный с одним из самых знаменитых буддийских монастырей мира, занимался не только духовными практиками, но и куда более земными делами.

По данным китайских государственных СМИ, речь шла о растрате, присвоении средств и взятках. Сумма финансовых нарушений за почти три десятилетия оценивается примерно в 300 миллионов юаней. Это около 44 миллионов долларов.

В среднем выходит почти по полтора миллиона долларов в год.

Для монастыря, где туристам продают образ древней дисциплины, тишины и просветления, цифра получилась довольно громкой.

Ши Юнсинь давно был не просто настоятелем. Его называли “монахом-CEO”. При нём Шаолинь стал мировым брендом: шоу, школы кунг-фу, сувениры, поездки, культурные проекты и коммерческая слава, которую узнавали далеко за пределами Китая.

Храму около полутора тысяч лет. Бренд выглядел вечным. Схема, как выяснилось, тоже держалась долго.

В деле всплыли не только деньги. Бывшего настоятеля также обвиняли в нарушении буддийских обетов, отношениях с женщинами и ребёнке. Для обычной светской хроники это было бы просто скандалом. Для человека в монашеской рясе эффект получился заметно ярче.

Суд назначил ему 24 года заключения и штраф. Сам Ши Юнсинь признал вину и, по сообщениям СМИ, не стал подавать апелляцию.

Шаолинь остаётся Шаолинем. Туристы всё равно будут ехать смотреть на стены, монахов и кунг-фу.

Просто теперь у этой древней легенды есть ещё одна глава. Очень современная.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (5)

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать