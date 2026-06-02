Огрское самоуправление поставило под сомнение выводы Госконтроля

Самоуправление подчеркивает, что цель оспаривания заключения не состоит в том, чтобы избежать обоснованной критики или необходимых улучшений в процессах управления, а в том, чтобы выводы ревизии были точными и основанными на всестороннем анализе информации.

Особое внимание самоуправление обращает на то обстоятельство, что проект ревизионного заключения еще до завершения процесса ревизии и до предоставления окончательного мнения самоуправления попал в распоряжение средств массовой информации. По мнению самоуправления, такая ситуация создала риск того, что в публичном пространстве могло преждевременно сформироваться одностороннее представление о ревизии еще до принятия окончательного решения.

Самоуправление Огрского края подчеркивает, что в его интересах - объективная, прозрачная и профессиональная оценка, которая позволит устранить возможные недостатки и обеспечить, чтобы предоставляемая обществу информация о работе самоуправления была точной.

Как сообщалось, самоуправление подало в Госконтроль жалобу, оспаривая результаты ревизии действий самоуправления с финансовыми средствами и имуществом. Совет Госконтроля планирует рассмотреть ее 9 июня.

Как ранее сообщил телеканал TV3, в проекте ревизионного заключения Госконтроля было указано, что самоуправление Огрского края, нарушив требования нормативных актов, израсходовало не менее 1,2 млн евро, еще более 3 млн евро было израсходовано неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без отчетов.

Госконтроль обратился в правоохранительные органы с просьбой предпринять действия в связи с возможным разглашением информации ограниченного доступа о ревизии в самоуправлении Огрского края.