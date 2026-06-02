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Google хочет выпустить 32 миллиона комаров. Нет, это не ошибка в коде

Редакция PRESS 2 июня, 2026 13:42

Животные 0 комментариев

Обычно, когда Google говорит о “debugging”, люди представляют программистов, экраны и строчки кода.

Но теперь речь идёт о настоящих насекомых.

Google попросил у властей США разрешение выпустить до 32 миллионов специально выращенных комаров в Калифорнии и Флориде. Идея звучит как начало фильма, в котором учёные сначала говорят: “Мы всё контролируем”.

На самом деле план не в том, чтобы сделать лето ещё более нервным.

Проект называется Debug. Его цель — сократить популяцию опасных комаров Aedes aegypti, которые могут переносить денге, Зика и чикунгунью. Выпускать собираются самцов, а они людей не кусают.

Фокус в другом.

Этих комаров заражают бактерией Wolbachia. После спаривания с дикими самками потомство не появляется, и численность опасных насекомых должна снижаться.

То есть Google предлагает бороться с плохими комарами при помощи хороших комаров.

В компании уже используют технологии, которые звучат вполне по-главному: автоматическое выращивание, сортировка насекомых, анализ данных и искусственный интеллект. Только вместо новой функции в телефоне на выходе получаются миллионы крошечных летающих участников эксперимента.

Заявку сейчас рассматривает Агентство по охране окружающей среды США. Общественные комментарии принимаются до 5 июня.

Самое странное в этой истории то, что она не такая уж странная.

Комары действительно считаются одними из самых опасных животных для человека из-за болезней, которые они переносят. А обычные методы вроде пестицидов работают не всегда и не везде.

Но заголовок всё равно выглядит так, будто его случайно написала нейросеть после слишком долгого лета:

Google хочет выпустить миллионы комаров, чтобы комаров стало меньше.

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