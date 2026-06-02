Инициатором поправок выступил парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис. Предлагается дополнить закон новой статьей, которая обяжет торговые точки обеспечивать наличие печатной прессы. Конкретные требования к размещению изданий должен будет определить Кабинет министров.

Идею ранее выдвинула Латвийская ассоциация издателей прессы. Представители отрасли указывают, что некоторые торговые сети, в том числе Lidl, не продают прессу, что ограничивает доступ читателей к печатным СМИ.

В министерстве считают, что новые требования помогут обеспечить жителям доступ к «надежной и разнообразной информации» по всей стране и сократят информационное неравенство между Ригой и регионами. В последние годы инфраструктура распространения печатной прессы существенно сократилась: закрываются специализированные киоски, а расходы на доставку растут. Во многих населенных пунктах продуктовые магазины уже стали единственным местом, где можно купить газеты и журналы.

По мнению авторов инициативы, это поможет поддержать экономическую устойчивость региональных и местных СМИ, укрепить информационное пространство Латвии и снизить риски, связанные с сокращением доступа к качественной информации. В министерстве подчеркивают, что продажа прессы требует минимальных ресурсов, а многие магазины уже оказывают такую услугу.

Поправки являются частью более широких изменений, необходимых для внедрения в Латвии требований европейского законодательства о свободе СМИ. Законопроект предусматривает новые требования к регистрации СМИ, раскрытию конечных бенефициаров, отчетности о государственном финансировании рекламы и совершенствованию реестра средств массовой информации.