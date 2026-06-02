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Принуждение ради свободы: владельцам магазинов придумана новая обязанность (1)

© LETA 2 июня, 2026 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Press

Vинистерство экономики Латвии предложило обязать магазины продовольственных и хозяйственных товаров продавать печатные издания. Соответствующие поправки к закону «О прессе и других средствах массовой информации» внесены ко второму чтению.

Инициатором поправок выступил парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис. Предлагается дополнить закон новой статьей, которая обяжет торговые точки обеспечивать наличие печатной прессы. Конкретные требования к размещению изданий должен будет определить Кабинет министров.

Идею ранее выдвинула Латвийская ассоциация издателей прессы. Представители отрасли указывают, что некоторые торговые сети, в том числе Lidl, не продают прессу, что ограничивает доступ читателей к печатным СМИ.

В министерстве считают, что новые требования помогут обеспечить жителям доступ к «надежной и разнообразной информации» по всей стране и сократят информационное неравенство между Ригой и регионами. В последние годы инфраструктура распространения печатной прессы существенно сократилась: закрываются специализированные киоски, а расходы на доставку растут. Во многих населенных пунктах продуктовые магазины уже стали единственным местом, где можно купить газеты и журналы.

По мнению авторов инициативы, это поможет поддержать экономическую устойчивость региональных и местных СМИ, укрепить информационное пространство Латвии и снизить риски, связанные с сокращением доступа к качественной информации. В министерстве подчеркивают, что продажа прессы требует минимальных ресурсов, а многие магазины уже оказывают такую услугу.

Поправки являются частью более широких изменений, необходимых для внедрения в Латвии требований европейского законодательства о свободе СМИ. Законопроект предусматривает новые требования к регистрации СМИ, раскрытию конечных бенефициаров, отчетности о государственном финансировании рекламы и совершенствованию реестра средств массовой информации.

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