Скандал! Болгария потребовала вывода американских самолётов со своей территории

«Я полностью понимаю сложность регуляторных процедур и необходимость времени, но у нас тоже есть свои приоритеты и процедуры, и мы не можем положительно ответить на просьбу о длительном пребывании самолетов и танков в аэропорту Софии», — цитирует Радева агентство BTA.

Вот некоторые подробности:

Ранее в этом месяце Радев разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и призвал приостановить визовую систему для граждан Болгарии при въезде в США.

Радев заявил, что настаивал на срочном рассмотрении этого вопроса, но не получил положительного ответа.

Болгария принимает военные самолеты США в своей столице Софии в соответствии с соглашением, действующим до конца мая.

Радев заявил, что в пятницу правительство примет решение о продлении пребывания американских самолетов до конца июня, чтобы дать США время переосмыслить свои действия.

Радев одержал убедительную победу на парламентских выборах 19 апреля.