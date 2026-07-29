В то же время он отметил, что более вероятными сейчас выглядят различные гибридные угрозы — кибератаки, попытки диверсий, повреждение кабелей связи в Балтийском море, инциденты с дронами или нарушения воздушного пространства.

По оценке Иябса, вероятность прямого военного нападения на страны НАТО сейчас ниже, поскольку Россия должна была бы считаться с ответом альянса. Он также обратил внимание на географическое положение стран Балтии, особенно на близость Эстонии к Санкт-Петербургу — этот фактор, по его мнению, Москва тоже учитывает.