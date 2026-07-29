По его словам, не стоит полностью полагаться на то, что сейчас у границ НАТО нет видимых признаков возможной военной эскалации. Иябс напомнил, что и перед полномасштабным вторжением России в Украину многие эксперты не верили, что Москва решится на такой шаг.
В то же время он отметил, что более вероятными сейчас выглядят различные гибридные угрозы — кибератаки, попытки диверсий, повреждение кабелей связи в Балтийском море, инциденты с дронами или нарушения воздушного пространства.
По оценке Иябса, вероятность прямого военного нападения на страны НАТО сейчас ниже, поскольку Россия должна была бы считаться с ответом альянса. Он также обратил внимание на географическое положение стран Балтии, особенно на близость Эстонии к Санкт-Петербургу — этот фактор, по его мнению, Москва тоже учитывает.
Механизм сдерживания НАТО до сих пор работает, считает депутат, однако странам не следует забываться. Нужно продолжать укреплять обороноспособность и потенциал сдерживания, избегая при этом как излишней паники, так и неоправданного успокоения.
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