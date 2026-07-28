Этот шаг последовал спустя месяц после того, как министр обороны США Пит Хегсет заявил союзникам по НАТО, что Вашингтон намерен пойти на такой пересмотр.

«Это будет настоящий пересмотр. Он призван обеспечить, чтобы НАТО быстро и необратимо переходило к ситуации, в которой Европа берёт на себя лидерство, берёт на себя основную ответственность за оборону Европы, – сказал Хегсет своим коллегам по НАТО на встрече в Брюсселе в июне. — По итогам этого пересмотра одни страны провалятся, а другие пройдут его блестяще».