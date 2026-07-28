«(Это решение) призвано гарантировать, что НАТО быстро и необратимо движется к модели, при которой Европа берёт на себя основную ответственность за свою обычную оборону,_ — написал в соцсети X замминистра обороны США Элбридж Колби. — Результатом этого пересмотра станет ускорение перехода НАТО к более сильному, более справедливому и устойчивому альянсу».
Этот шаг последовал спустя месяц после того, как министр обороны США Пит Хегсет заявил союзникам по НАТО, что Вашингтон намерен пойти на такой пересмотр.
«Это будет настоящий пересмотр. Он призван обеспечить, чтобы НАТО быстро и необратимо переходило к ситуации, в которой Европа берёт на себя лидерство, берёт на себя основную ответственность за оборону Европы, – сказал Хегсет своим коллегам по НАТО на встрече в Брюсселе в июне. — По итогам этого пересмотра одни страны провалятся, а другие пройдут его блестяще».
Во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Хегсет во многом повторил постоянную критику Трампа и резко раскритиковал европейских союзников за их реакцию – или её отсутствие – на совместную американо-израильскую войну в Иране, в том числе за отказ разрешить американским войскам использовать базы в Европе для нанесения ударов.
Хегсет также пригрозил сократить финансовый вклад Вашингтона в НАТО, если союзники не достигнут целевых показателей по оборонным расходам.
Этот шаг стал для европейских союзников ударом, пусть и не неожиданным, поскольку им приходится иметь дело со всё более непредсказуемым партнёром.
В прошлом месяце федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзникам известно о планах Вашингтона в какой-то момент вывести войска из Европы и подчеркнул, что альянс должен быть способен сам позаботиться о собственной безопасности.
«Мы знаем, что должны делать больше, и мы это делаем», – сказал Мерц.
В последние месяцы европейские союзники и Канада, реагируя на растущую неопределённость вокруг обязательств Вашингтона в сфере безопасности, ускорили усилия по укреплению собственных оборонных возможностей.
Выступая накануне ежегодного саммита НАТО в Анкаре в начале этого месяца, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявили, что НАТО должно стать более европейским, чтобы сократить давнюю зависимость от американских гарантий безопасности.
«Мы не можем продолжать, как раньше, чрезмерно полагаясь на Соединённые Штаты. Нам нужна гораздо более сильная Европа в рамках более сильного НАТО», – сказал Рютте, назвав происходящую трансформацию, обусловленную более тесным сотрудничеством ЕС и НАТО, «не имеющей аналогов».
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