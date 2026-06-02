После заседания правительства Кулбергс заявил, что по-прежнему твердо придерживается позиции о необходимости прекратить деловые связи с Россией.

«Я по-прежнему твердо настаиваю на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно. Это ненужная зависимость, которая лишь ухудшает ситуацию», — подчеркнул премьер.

По его словам, поиск решения будет поручен главе МИД, однако любые шаги необходимо будет согласовывать с Европейским союзом, поскольку Латвия является частью единого европейского торгового пространства. В то же время Кулбергс отметил, что некоторые отрасли требуют особого подхода. В частности, это касается фармацевтики, где предприятия не могут быстро переориентироваться на другие рынки из-за длительных процедур сертификации.

«Я знаю, что у них есть план, они сокращают объемы, но это невозможно прекратить за один день», — сказал премьер.

Он также подчеркнул, что фармацевтические предприятия обладают химическими и биотехнологическими компетенциями, а также производственными мощностями, которые могут иметь важное значение для обороноспособности страны в кризисной ситуации.

«Эти возможности необходимо сохранить», — отметил Кулбергс, добавив, что намерен встретиться с представителями отрасли для обсуждения этих вопросов.

Отвечая на вопрос журналистов, означает ли это полный отказ от торговли с Россией с отдельными исключениями, премьер ответил утвердительно. Однако он пока не уточнил, какие еще отрасли могут попасть в число исключений помимо фармацевтики.

По данным статистики, за первые три месяца этого года Латвия экспортировала в Россию товаров на 244,15 млн евро, а импортировала из России товаров на 10,51 млн евро.