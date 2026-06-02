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Вскрылась правда: министерство хотело сэкономить за счет учебников для детей

© Lsm.lv 2 июня, 2026 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Хотя школы продолжают сигнализировать о нехватке учебных пособий, соответствующих новому содержанию образования, многолетний бюджетный план предусматривает сокращение финансирования на их приобретение в следующем году. С приходом нового правительства сменилась и министр образования и науки — она обещает пересмотреть этот план, сообщает Latvijas Radio.

В последние два года государство выделяло по 35 евро на одного ученика на приобретение цифровых и печатных учебных пособий. Однако прогноз бюджета на следующий год предполагает снижение этой суммы до 28 евро. Мнения директоров школ о достаточности нынешнего финансирования расходятся, но все они сходятся в одном: сумму на закупку учебников сокращать нельзя.

Директор Талсинской 2-й средней школы и депутат самоуправления Олег Соловьев («Развитию Талсинского края») отметил, что нынешнего финансирования пока хватает:

«Нынешняя ситуация такова, что и финансирование самоуправления, и государственное финансирование обеспечивают нам все необходимое для организации и гарантии качественного учебного процесса. Не на сто процентов, но примерно на 99 — мы можем выполнить все, чего требует программа».

Если же государственное финансирование существенно сократится, купить все необходимые учебные пособия или оформить нужные цифровые подписки будет невозможно.

Директор Рижской 34-й средней школы Наталья Рогалева считает, что финансирования не хватает уже сейчас:

«На самом деле все не так хорошо, как хотелось бы. Сейчас на одного ребенка у нас приходится 44 евро 26 центов — и даже с этим финансированием мы не можем купить все, что хотим. У нас большая школа. И я могу сказать: книги очень дорогие — особенно толстые: по математике, физике, химии, истории».

Из-за высоких цен купить книги для каждого ученика не всегда получается. Закупают из расчета — по одному учебнику на парту. Самоуправления также вносят свой вклад в приобретение учебных пособий, однако их возможности различаются. Поэтому чем меньше государственное финансирование, тем сильнее может стать неравенство между учениками разных самоуправлений.

Вместе с тем учебники используются несколько лет — их не нужно покупать каждый год заново. Так ли плохо снабжены школьные библиотеки в последние годы? Соловьев оценил ситуацию:

«Учебники проекта Skola 2030 только сейчас создаются по многим предметам, где разработка еще не завершена. Только сейчас мы их получаем. Это тоже довольно значительная статья расходов».

Рогалева отметила: если даже содержание образования не меняется, учебники приходится обновлять каждые три года — современные дети не умеют их беречь. Цифровые же учебные пособия необходимо оформлять заново каждый год, хотя в целом они дешевле печатных. Рогалева добавила, что переходить исключительно на цифровые материалы тоже неправильно: важно, чтобы дети привыкали держать в руках книги.

«На мой взгляд, сокращать финансирование на учебники и книги для школьных библиотек — неразумно. Мы ограничиваем наших детей, их развитие, недостаточно вкладываем в свое будущее».

Пост министра образования и науки недавно заняла Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Отвечая на вопрос о возможном сокращении финансирования, она указала, что работа над бюджетом следующего года еще не начата. Тем не менее министр пообещала, что при составлении бюджетного проекта обратит внимание на статью расходов, предусмотренную для учебных пособий.

«Если это заложено в многолетнем бюджете, значит, по всей видимости, такова была тактика предыдущего правительства. Обязательно разберусь, выясню. Ну так не должно быть! Нужно посмотреть, почему принято такое решение», — сказала Индриксоне.

Министр допустила, что именно нехватка соответствующих учебных пособий могла затормозить полноценное внедрение нового содержания образования. Разработку государственного бюджета на следующий год планируется начать уже в этом месяце.

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