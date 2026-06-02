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Польский солдат, давший очередь боевыми в ходе нарушения границы мигрантами, полностью оправдан

Редакция PRESS 2 июня, 2026 20:37

Мир 0 комментариев

Польский солдат был оправдан по делу о незаконном применении служебного оружия на границе страны с Белоруссией после того, как военный суд постановил, что он был обязан защищать свою страну, пишет tvpworld.com.

Военный суд в восточном городе Люблине снял все обвинения с Кароля С. и отклонил аргумент прокурора о том, что он утратил статус солдата, будучи подчиненным Пограничной службе. Прокуроры утверждали, что в марте 2024 года Кароль С. выпустил 12 выстрелов из служебного оружия во время массового нарушения границы мигрантами, тем самым подвергнув опасности жизни мигрантов и пограничников, находившихся поблизости.

Однако судья Радослав Хунек заявил, что суд «категорически не согласен» с утверждениями прокурора. Он отметил, что подсудимый является высококвалифицированным стрелком, который оставался солдатом, несмотря на выполнение пограничных обязанностей. Он согласился с аргументацией Кароля С., что «если бы он хотел кого-то убить, он бы это сделал», и заявил, что ни один из пограничников, находившихся в тот момент в этом районе, не чувствовал угрозы.

Судья заявил, что каждый солдат имеет конституционный долг защищать границы страны и имеет право применять оружие «соразмерно угрозе». «Не может быть, чтобы человек, защищающий свою страну, в такой ситуации бежал или вызывал подкрепление», — сказал судья Хунек. «Солдат был отправлен на границу, чтобы защищать ее неприкосновенность — и именно это он и сделал».

Что касается аргумента прокурора о том, что Кароль С. утратил свой военный статус, находясь в подчинении у пограничной службы, и имел право использовать оружие только в качестве предупреждения или для вызова помощи, судья отнесся к нему скептически, заявив: «Следуя этой логике, можно было бы сказать — немного трагично шутя — что им следует выдать электрошоковые пистолеты и сигнальные ракетницы».

Отметим, что до сих пор использование боевого оружия во время попыток прорывов границы мигрантами было в Польше строжайшим табу.

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