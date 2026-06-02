Этот маленький орган считали почти бесполезным. Теперь он удивил учёных

А многие врачи десятилетиями считали, что после детства он почти теряет своё значение.

Теперь выясняется, что всё может быть совсем наоборот.

Учёные из Mass General Brigham обнаружили, что маленький орган под названием тимус, или вилочковая железа, может оказаться одним из самых важных скрытых показателей здоровья человека. Исследование охватило десятки тысяч людей и использовало искусственный интеллект для анализа компьютерной томографии.

Тимус расположен в грудной клетке и помогает обучать Т-клетки иммунной системы распознавать угрозы. После полового созревания он постепенно уменьшается, поэтому долгое время считалось, что его роль во взрослом возрасте невелика.

Но результаты оказались неожиданными.

Люди с более здоровым тимусом жили дольше и реже сталкивались с серьёзными заболеваниями. У них примерно на 50% ниже риск смерти от любых причин, на 63% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 36% ниже риск развития рака лёгких.

Причём речь идёт не о небольшой группе добровольцев.

Исследователи проанализировали данные более 25 тысяч участников программы скрининга рака лёгких и ещё более 2500 человек из знаменитого Framingham Heart Study, одного из крупнейших проектов по изучению здоровья человека.

На этом сюрпризы не закончились.

Во второй работе учёные изучили более 1200 пациентов с онкологическими заболеваниями, проходивших иммунотерапию. Выяснилось, что люди с более здоровым тимусом лучше отвечали на лечение и имели более высокие шансы на выживание.

Исследователи подчёркивают: это не означает, что врачи завтра начнут выписывать лекарства для тимуса или что найден секрет бессмертия.

Но сама идея выглядит необычно.

Возможно, один из самых важных органов, влияющих на старение, здоровье и работу иммунитета, всё это время находился буквально у нас под носом.

Точнее — чуть ниже шеи.