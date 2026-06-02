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Войска США покидают Литву: сроки новой ротации неизвестны

© LETA 2 июня, 2026 15:32

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В связи с завершением ротации более тысячи американских военнослужащих с техникой в эти дни начинают вывод из Литвы. Их должна сменить новая группа военных, однако сроки их прибытия и численность пока неизвестны на фоне пересмотра США дислокации  вооруженных сил в Европе.

Эту информацию на условиях анонимности подтвердили несколько источников в органах исполнительной власти Литвы, работающих в сфере обороны. Часть сведений также подтвердил главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис.

Это означает, что американских военных в Литве не будет дольше обычного. В последние годы ротация американских войск проходила по сути по непрерывному принципу. Это означает, что пока одни военные возвращались в места постоянной дислокации, в Литву уже начинали прибывать сменяющие их подразделения.

Матулёнис подтвердил, что Литва получила уведомление от США о том, что, несмотря на пересмотр Вашингтоном присутствия сил в Европе, американские военные останутся в стране.

„Мы получили очень четкое заверение от американцев, что военные были и останутся, но конкретную численность сегодня назвать не могу. Ротация американских войск связана с логистикой, поэтому естественно, что возможны определенные временные промежутки“, – сказал Матулёнис во вторник.

„Мы доверяем американцам, мы близкие стратегические партнеры, и вопрос дислокации войск США на восточном фланге НАТО прекрасно понимают как американские военные, так и Пентагон. Мы смотрим на ситуацию достаточно спокойно и не видим необходимости поднимать из-за этого дополнительные дискуссии“, – добавил он.

Американцы регулярно размещали батальоны в Литве с 2019 года. После начала российского вторжения в Украину Вашингтон изменил статус своих сил в Литве на непрерывное ротационное размещение. Эти усиленные батальоны обычно состояли из тысячи и более военнослужащих с различной боевой техникой.

Ранее в мае Вашингтон объявил о приостановке переброски 4 тыс. военнослужащих в Польшу. Однако вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил о размещении в Польше 5 тыс. американских военных. Американский лидер тогда отметил, что этот шаг основан на его отношениях с президентом Польши Каролем Навроцким.

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