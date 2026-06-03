Хотя новое правительство объявило главным приоритетом на ближайшие месяцы оборону, аграриев все больше беспокоит ситуация на рынке удобрений, от которых напрямую зависит урожай зерновых, рапса и других сельскохозяйственных культур, сообщает Dienas Bizness.

Обострение ситуации в Ормузском проливе привело к росту цен не только на нефть, но и на природный газ, который является одним из ключевых компонентов в производстве минеральных удобрений. По данным Trading Economics, в конце мая газ подорожал более чем на 11% по сравнению с предыдущим месяцем.

Одновременно продолжают расти цены на удобрения. По данным Еврокомиссии, стоимость азотных удобрений увеличилась с 416 евро за тонну в феврале до 559 евро в апреле. Для сравнения: в мае прошлого года тонна азота стоила 304 евро. Подорожали и фосфорные удобрения — с 575 евро за тонну в прошлом году до 700 евро в апреле этого года.

Ситуация напоминает события 2022 года, когда резкий скачок цен поставил фермеров перед сложным выбором. Одни закупили дорогие удобрения и впоследствии не смогли компенсировать расходы за счет продажи урожая, другие сократили внесение удобрений и потеряли часть урожайности, но избежали серьезных финансовых потерь.

Теперь аграрии опасаются повторения этого сценария. Те хозяйства, которые не успели заранее приобрести удобрения, могут отказаться от их использования или значительно сократить нормы внесения. По оценкам отрасли, это может привести к снижению урожая отдельных культур на 50%.