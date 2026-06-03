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Америка делит отпуск на богатых и всех остальных: лето началось с неприятного сюрприза

Редакция PRESS 3 июня, 2026 09:21

Всюду жизнь 0 комментариев

Когда-то летний отпуск в США был почти обязательной частью красивой картинки: чемодан, аэропорт, гостиница, фото у бассейна и бодрая улыбка человека, который наконец-то «перезагрузился».

Теперь картинка стала заметно дороже.

По данным свежего опроса Deloitte, этим летом в отпуск с проживанием вне дома собираются только 45% американцев. Это самый низкий показатель за шесть лет. То есть больше половины страны, похоже, проведет сезон без классического летнего путешествия.

Но самое интересное не в том, что люди стали меньше ездить. А в том, кто всё-таки поедет.

Среди тех, кто планирует летний отпуск, заметно выросла доля более обеспеченных домохозяйств. Путешествие снова становится не просто отдыхом, а маленьким социальным тестом: можешь ли ты оплатить не только билет, но и весь набор вокруг него.

А набор подорожал прилично. Reuters пишет, что авиабилеты в апреле выросли более чем на 20% к прошлому году. Для одних это неприятная переплата. Для других это причина закрыть вкладку с билетами и набрать в поиске что-то вроде: «чем заняться летом бесплатно».

На этом фоне особенно красиво смотрятся новости от авиакомпаний. У Delta в конце прошлого года премиальные места впервые принесли больше денег, чем обычный салон. Проще говоря, впереди самолёта жизнь бодрая: шампанское, широкие кресла, приоритетная посадка. Сзади жизнь думает, не подождать ли ещё неделю, вдруг цена упадёт.

Экономисты называют это K-образной экономикой. Звучит почти элегантно, пока не переведёшь на человеческий язык.

Одна часть людей бронирует лучший отель, апгрейд места и ужин с видом. Другая часть смотрит на тот же самый сайт и понимает, что этим летом главным курортом снова будет собственная кухня.

И да, отпуск всё ещё существует. Просто теперь он всё чаще выглядит не как право на отдых, а как ненавязчивая проверка банковского счёта.

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