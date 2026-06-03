«Других вариантов нет»: Кулбергс поставил airBaltic срок

По словам премьера, ему ещё предстоит изучить бизнес-план airBaltic и предложения по дальнейшей работе компании. На этой неделе Кулбергс поручил предоставить ему необходимую информацию.

Он подчеркнул, что airBaltic остаётся стратегическим активом Латвии, но в решении вопроса о будущем авиакомпании должны участвовать и частные деньги.

«Этим летом нужно принять решение - или одно, или другое. Других вариантов нет»

Одним из преимуществ airBaltic Кулбергс назвал доступные компании самолёты в очереди на поставку. По его словам, это может быть важно в период, когда другие авиакомпании хотят расширяться.

Ранее airBaltic вернула первую часть займа в размере 6,4 миллиона евро. В апреле большинство депутатов Сейма согласилось выдать авиакомпании краткосрочный государственный заём в 30 миллионов евро. Срок возврата займа и процентов - 31 августа. Заём был выдан без обеспечения.

В первом квартале убытки концерна airBaltic составили 70,064 миллиона евро - в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Оборот при этом вырос на 12,3%, до 149,086 миллиона евро.

В прошлом году оборот концерна вырос на 4,2%, до 779,344 миллиона евро, а убытки составили 44,337 миллиона евро. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров - на 1% больше, чем в 2024 году.

Сейчас Латвии принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена - 1,62%, ещё 0,01% - другим акционерам.

airBaltic приостановила возможное IPO и сейчас не рассматривает его как источник капитала в 2026 году. По прогнозам руководства, для финансирования работы в зимнем сезоне 2026-2027 годов компании может понадобиться дополнительная денежная инъекция в размере 100-150 миллионов евро.