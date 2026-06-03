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Кто соберёт урожай? Фермеры ждут людей, роботов и денег

Редакция PRESS 3 июня, 2026 07:54

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийскому сельскому хозяйству не хватает рабочих рук, особенно в сезон сбора урожая. Как заявил агентству LETA председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, проблему могли бы смягчить роботизация, возвращение уехавших жителей и продуманное привлечение работников из-за рубежа.

По словам Гутманиса, фермеры охотнее обошлись бы без иностранной рабочей силы, но нынешняя ситуация во многих хозяйствах уже не оставляет большого выбора. Такая же картина, отметил он, наблюдается и в других странах Европы, где местных работников не хватает.

«Лучше мы это контролируем, чем это происходит как-то нелегально, неконтролируемо»

Гутманис считает, что миграционные процессы должны быть строго контролируемыми. Ещё один путь - роботизация уборки урожая, но она доступна далеко не всем: для этого хозяйства должны быть крупными, сильными и финансово готовыми к таким вложениям.

Он также связывает решение проблемы с ростом экономики и возвращением эмигрантов. По его словам, люди возвращаются и в Латвию, но особенно заметен этот процесс сейчас в Польше, куда активно приезжают поляки, ранее уехавшие в другие страны Европы. Для фермеров такой вариант был бы гораздо предпочтительнее.

Гутманис признал, что при свободном движении людей работники выбирают страны, где можно больше заработать. Поэтому сельское хозяйство Латвии должно стать производительнее и конкурентоспособнее, чтобы платить более высокие зарплаты и удерживать людей.

Отдельно он раскритиковал рекомендации Банка Латвии по биоразнообразию, заявив, что они могут ударить по конкурентоспособности фермеров. В частности, речь идёт о подходе, при котором выпас скота на улице с большими пастбищными площадями на одно животное считается благоприятной практикой. По оценке Гутманиса, для крупных молочных хозяйств с несколькими тысячами коров такие требования трудно выполнимы.

В Банке Латвии, в свою очередь, заявляют, что документ основан на консенсусе учёных и экспертов по природному разнообразию и должен помочь кредитным учреждениям оценивать влияние бизнеса на природу.

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