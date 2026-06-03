Граница на пределе: нагрузка на пограничников достигла 200%

По его словам, в этом году уже предотвращены 4577 попыток незаконного въезда в Латвию. В прошлом году таких попыток было 12 046, и нынешняя динамика показывает, что этот показатель может быть превышен.

Пуятс отметил, что зимой ситуация была спокойнее, но в условиях гибридной угрозы нарушителей границы могут использовать и в холодный сезон. Он связывает инструментализацию миграции с разными причинами, в том числе с политическими решениями и заявлениями Латвии, а также с пропагандистскими сообщениями об украинских дронах и якобы «открытом небе».

На границу с Белоруссией направляют пограничников и из других управлений. По словам Пуятса, лимит сверхурочных не соблюдается, а сотрудники могут работать до 56 часов в неделю.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы в приграничье с Белоруссией до 30 июня. Он действует из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, созданного Белоруссией. Усиленный контроль введён в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году по гуманным соображениям пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту. В 2024 году от незаконного пересечения белорусско-латвийской границы были удержаны 5388 человек, а по гуманным причинам в страну приняли 26 человек.