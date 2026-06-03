Море пока ледяное: где в Латвии самая тёплая вода

Самая тёплая вода ранним утром в среду была зафиксирована в Лиелупе у Межотне и Сталгены - там температура достигла +20 градусов. В других местах Лиелупе, а также в Венте вода держится на уровне +18...+19 градусов.

В небольших реках Курземе и Земгале вода прогрелась до +15...+18 градусов. В Даугаве температура составляет +15...+18 градусов. В Айвиексте, Огре, Салаце и части Гауи вода держится около +17 градусов, а в малых реках Видземе и Латгале - от +14 до +18 градусов.

В озёрах и водохранилищах температура воды колеблется от +14 до +19 градусов. В море ситуация холоднее - от +10 до +15 градусов.

По данным Рижской муниципальной полиции, во вторник на официальных пляжах столицы температура воды составляла от +14 градусов в Даугавгриве и Вакарбулли до +18 градусов в Бабелите и +19 градусов в Болдерайском карьере.

На Вентспилсском пляже море во вторник было около +10 градусов, в Лиепае - +12 градусов, а в Булдури, в Юрмале, - на градус теплее.