Ригу ждёт солнечный день: воздух прогреется до +26 градусов

Облака лишь временами закроют солнце. Во второй половине дня и вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы. Главная зона риска - Видземе.

Ветер будет слабым, южным. В Курземе и Земгале он усилится до умеренного, а на части побережья повернёт с моря.

В Риге день ожидается сухим и преимущественно солнечным. Будет дуть небольшой южный ветер, температура поднимется до +26 градусов.

Погоду определяет область повышенного давления. Атмосферное давление на уровне моря составит 1012-1015 гектопаскалей.

В середине дня ультрафиолетовое излучение будет высоким. Самое опасное время для солнца - с 12:00 до 15:00.