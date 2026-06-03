Опять залетные! В Алуксненском крае утром объявляли воздушную угрозу

По данным НВС, были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. При этом дополнительных действий от жителей не требовалось. Около 6:30 возможная угроза была снята.

В тот же день предупреждения о возможной угрозе дронов распространили и вооружённые силы Эстонии. Сначала речь шла о Ляэнеском и Ида-Вируском уездах, затем - о Тартуском, Йыгевском, Вильяндиском, Валгаском, Выруском и Пылваском уездах. Там людям рекомендовали укрыться, если они увидят дрон.

НВС Латвии заявляют, что вместе с союзниками по НАТО постоянно следят за воздушным пространством, чтобы немедленно реагировать на потенциальную угрозу. На восточную границу уже направлены дополнительные подразделения ПВО.

В мае жители Латгалии и Видземе несколько раз получали такие предупреждения из-за возможной угрозы в воздухе. Они были связаны с залётом беспилотников в Латвию. Часть дронов падала и взрывалась, а над Эстонией истребитель миссии НАТО сбил один беспилотник.

По имеющимся данным, эти инциденты, вероятно, связаны с приближением или залётом в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в войне России против Украины.