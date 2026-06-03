Почти за 3 миллиона евро Даугавпилс обновит ледовую арену

Из этой суммы 900 310 евро, или 30%, составляют капитальную скидку. Это значит, что эти деньги возвращать не придётся.

Здание ледовой арены на улице Стацияс, 45a, было построено более 26 лет назад. Это четвёртая по величине ледовая арена в Латвии: она рассчитана на 1234 зрительских места и 750 парковочных мест. В самоуправлении отмечают, что и само здание, и его оборудование устарели, а их содержание требует крупных вложений.

Решением Даугавпилсской думы от 17 июля 2023 года арену внесли в основной капитал SIA «Daugavpils Olimpiskais centrs», чтобы участвовать в программе Altum. После этого был заключён договор о реконструкции объекта.

До января 2027 года планируется подготовить техническую документацию. Строительные работы должны начаться в апреле 2027 года, после завершения хоккейного сезона, и продлиться шесть месяцев - до сентября 2027 года.

В рамках проекта заменят холодильное оборудование, построят новое основание для установки охлаждения льда, обновят хоккейные борта, крышу, оконные фасадные конструкции, раздевалки, санитарные узлы и слаботочную систему. Также перестроят вентиляцию и освещение.

По итогам открытого конкурса договор заключён с SIA «Taikin Build». Общая стоимость работ составляет 3 137 935 евро.

По данным Firmas.lv, оборот олимпийского центра, принадлежащего Даугавпилсскому самоуправлению и Латвийскому олимпийскому комитету, в прошлом году составил 4 102 374 евро, убытки - 390 873 евро.

Компания Taikin Build в 2024 году получила оборот 2 077 679 евро и прибыль 21 103 евро. Единственный владелец предприятия - Евгений Сивачов.