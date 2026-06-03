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Русский язык на репетициях и за кулисами? Министр вызовет руководство театра на ковер (2)

Редакция PRESS 3 июня, 2026 20:43

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Министр культуры Наурис Пунтулис намерен провести «серьёзный разговор» с руководством театра русской драмы имени Чехова после жалоб на использование русского языка в рабочей среде и споров вокруг русскоязычных вывесок на фасаде здания.

В интервью программе LTV «Утренняя панорама» Пунтулис сообщил, что во вторник получил жалобу от одного из сотрудников театра. По словам министра, в обращении говорится, что в повседневной работе в учреждении якобы требуют использовать русский язык. Он уточнил: речь идёт не о языке спектаклей, а о коммуникации между коллегами.

Поводом для внимания стали и публичные, в том числе анонимные, заявления отдельных сотрудников театра, появившиеся этой весной. Ответы руководителя учреждения Даны Бйорк на эти претензии, по оценке министра, позволяют говорить о возможных конфликтах и недовольстве внутри коллектива.

Отдельная тема - вывеска на фасаде театра, где информация размещена не только на латышском, но и на русском языке. Пунтулис заявил, что этот случай сейчас оценивается совместно с Центром государственного языка.

Министр подчеркнул, что всегда принципиально защищал государственный язык и поддерживал его использование. При этом он пока не стал подробно комментировать конкретную ситуацию, отметив, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными.

Пунтулис также подтвердил, что во время разговора с руководством театра обсудит и вопрос фасадных вывесок. Ранее он через свою советницу Агнесе Варпиню сообщил, что оценит призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса демонтировать русскоязычные вывески на здании театра.

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