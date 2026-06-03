Прессу хотят вернуть в магазины: торговцев обяжут продавать газеты

Конкретные требования к размещению прессы в торговых точках должен будет определить Кабинет министров. Идею продвигала Латвийская ассоциация издателей прессы. Член её правления Гунтарс Клявинскис ранее заявил агентству LETA, что несколько торговых сетей по разным причинам не хотят продавать печатные издания. Крупнейшей из них, по его словам, является Lidl.

В Министерстве экономики считают, что новая обязанность поможет обеспечить доступ общества к «надёжной и разнообразной информации» по всей Латвии и сократить информационное неравенство между Ригой и регионами.

Ведомство указывает, что инфраструктура распространения печатной прессы в последние годы резко сократилась: специализированные точки закрываются, а расходы на доставку растут. Во многих местах именно продуктовые магазины стали единственными регулярными точками, где можно купить газеты и журналы.

По версии министерства, мера поддержит региональные и местные СМИ, укрепит информационное пространство Латвии и снизит риски, связанные с сокращением доступа к качественной информации. При этом продажа прессы, как утверждает ведомство, требует минимальных ресурсов, а многие торговцы уже предоставляют такую услугу.

Поправки к закону о прессе Сейм во втором чтении поддержал во второй половине мая. Изменения нужны для внедрения в Латвии Европейского акта о свободе СМИ, ранее поясняло Министерство культуры.

Законопроект также вводит определения медийной услуги, поставщика медийной услуги, онлайн-платформы, концентрации медиарынка, истинного выгодоприобретателя и государственной рекламы. СМИ нужно будет регистрировать в Регистре предприятий, а перед регистрацией ведомство будет запрашивать заключение Министерства культуры.

Латвийская ассоциация журналистов ранее резко возражала против части поправок, заявляя, что под видом технических уточнений они могли ограничить работу СМИ. Особенно спорной стала идея заменить в статье 7 слово «тайна» на «информация». Ассоциация заявляла, что это не мелочь, а расширение запрета, которое могло бы сделать непубликуемой практически любую внутреннюю информацию госучреждений.

После встречи с Министерством культуры и Министерством юстиции стороны договорились о корректировках. Сейчас поправки к статье 7 не предусмотрены.