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Черчилля могут заменить лисой: в Британии решили пустить животных на деньги

Редакция PRESS 3 июня, 2026 10:27

Всюду жизнь 0 комментариев

В Британии готовятся к денежной перемене, которая выглядит почти как шутка, но это не шутка.

На новых банкнотах Банка Англии вместо привычных исторических фигур могут появиться животные. В списке кандидатов есть дельфин, лиса, сова, ёж, тюлень, тупик, шмель, бабочка, лягушка, лосось и даже гигантская акула.

Да, всё серьёзно. Страна, где на деньгах сейчас можно увидеть Уинстона Черчилля, Джейн Остин, Уильяма Тёрнера и Алана Тьюринга, обсуждает будущие купюры с британской природой.

Банк Англии уже запустил общественную консультацию. Людям предлагают выбрать животных из заранее подготовленного списка. Своего любимого кота, соседского пса или наглого голубя с вокзала предложить нельзя. Выбор только из утверждённых кандидатов.

Каждая купюра получит отдельное животное. То есть на пяти, десяти, двадцати и пятидесяти фунтах должны появиться разные представители природы. При этом Банк Англии заранее предупредил: победят не обязательно те, за кого проголосуют больше всего. Купюры должны отличаться друг от друга и представлять разные части британской природы.

Финальное решение примет глава Банка Англии Эндрю Бейли. Итоги обещают объявить до конца 2026 года, но сами новые банкноты появятся не сразу. Их ещё нужно разработать, проверить, защитить от подделок и напечатать.

Самая красивая деталь в этой истории в том, что люди с денег вроде бы уходят, но не совсем. На новых банкнотах всё равно останется портрет монарха. Так что британский компромисс выглядит идеально: на одной стороне король, на другой, возможно, лиса.

И это, пожалуй, очень по-британски.

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