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Всего два часа в неделю — и тело получает шанс обмануть старость

Редакция PRESS 3 июня, 2026 11:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Хорошая новость для тех, кто давно смотрит на гантели с чувством вины: похоже, не нужно жить в спортзале, чтобы получить от него пользу.

Новое исследование показало, что регулярные силовые тренировки по 90 минут — 2 часа в неделю могут заметно снизить риск преждевременной смерти.

Речь не обязательно о тяжёлой штанге и драматичном взгляде в зеркало. В зачёт идут упражнения с гантелями, резинками, собственным весом, приседания, выпады и другая нагрузка, от которой мышцы вспоминают, что они вообще-то существуют.

По данным исследования, у людей, которые долго и регулярно занимались силовыми тренировками, риск ранней смерти от любых причин был ниже на 13%. Для болезней сердца и инсульта снижение составило 19%, а для неврологических заболеваний — 27%.

И вот тут начинается самое приятное. Больше — не обязательно лучше. Учёные отмечают, что тренировки сверх двух часов в неделю не дают заметных дополнительных преимуществ.

То есть телу, похоже, не нужен героический фитнес-марафон. Ему достаточно аккуратной, регулярной работы.

Медики давно советуют сочетать силовые нагрузки с аэробной активностью: быстрой ходьбой, бегом, плаванием, велосипедом, теннисом или другими упражнениями, где человек не только напрягает мышцы, но и заставляет сердце работать бодрее.

В новом исследовании участвовали более 147 тысяч человек, за которыми наблюдали до 30 лет. Самые низкие риски оказались у тех, кто сочетал силовые тренировки с хорошим уровнем аэробной активности.

Проще говоря, старость, конечно, никто не отменял. Но, возможно, она не очень любит людей, которые два раза в неделю поднимают что-нибудь тяжелее телефона.

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