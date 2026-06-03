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«Гопник в Adidas»: как Bald and bankrupt описал Латвию (1)

Редакция PRESS 3 июня, 2026 15:11

Новости Латвии 1 комментариев

Известный британский путешественник и автор YouTube-канала Bald and bankrupt составил личный рейтинг бывших республик СССР на основе многолетних поездок, сотен встреч, визовых сложностей и впечатлений от местной атмосферы.

Страны он оценивал через людей, бытовые контрасты, советское архитектурное наследие и общий градус приключений. Латвия оказалась на 9-м месте и получила от блогера довольно колкую характеристику - «брат Эстонии, гопник в Adidas».

Такую оценку он связал с отдельными местами со специфической криминальной атмосферой, в частности с Даугавпилсом, пережитками советского прошлого и резкими различиями между регионами. При этом авторы материала отмечают странность: другие страны блогер как раз хвалит за сохранившиеся «советские столовые».

Ниже Латвии в рейтинге оказались Эстония, Грузия, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Эстонию блогер счёл слишком стерильной и скучной для приключенческого туризма, Казахстану припомнил агрессивных таксистов и долгие поездки по степям, а Туркменистан назвал худшей страной списка из-за визовых барьеров, ограничений передвижения, обязательных гидов, плохих дорог, проблем с интернетом и комендантского часа.

Выше Латвии путешественник поставил Узбекистан, Армению, Литву, Россию, Кыргызстан, Украину, Молдову и Белоруссию. Литва заняла 6-е место во многом из-за личных связей блогера и его близких друзей в стране.

Россия оказалась пятой: для автора она имеет особое значение, поскольку именно в Москву начала 1990-х он впервые прилетел в юности. Но криминальные инциденты в провинции, задержание в Сибири и принудительные публичные извинения не позволили ей подняться выше.

Украину блогер назвал своей главной туристической любовью: он посещал её около 30 раз с 1993 года и отдельно выделил Одессу, Харьков, Львов и Переяслав. Молдову он назвал «скрытой жемчужиной» Европы, а первое место отдал Белоруссии, которой ещё до запуска YouTube-канала посвятил книгу и где снимал репортажи из зон радиационного загрязнения.

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