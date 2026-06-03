Новая военная платформа: Латвия и Финляндия начали проект

Соглашение на прошлой неделе в Тампере подписали глава центра, подполковник Аланс Андрулис, и командующий Логистическим командованием Сил обороны Финляндии, генерал-майор Теро Юлитало.

Документ предусматривает разработку общей системы военных транспортных средств CPV и связанных с ней технологий. В будущем стороны допускают серийное производство и закупку таких систем. Планируется, что разработка новой платформы займёт три года.

Цель проекта - создать современные, защищённые и адаптированные к военным задачам транспортные средства, которые будут соответствовать оперативным требованиям вооружённых сил обеих стран.

«Это соглашение является важным шагом в укреплении оборонного сотрудничества Латвии и Финляндии. Совместная разработка военных платформ позволяет эффективнее использовать ресурсы, способствует технологическому развитию и создаёт предпосылки для развития совместимых возможностей в вооружённых силах обеих стран»

В Государственном центре оборонной логистики и закупок подчёркивают, что проект также должен укрепить долгосрочное сотрудничество в развитии оборонных возможностей и закупках.

Ранее Латвия в рамках межправительственной программы Финляндии, Латвии, Швеции и Германии подписала общее соглашение о закупке бронемашин Patria 6x6. Оно предусматривало заказ более 200 бронетранспортёров. Сейчас эти машины производятся в Латвии.