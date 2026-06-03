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Новый тариф Sadales tīkls снизит счета для 90 000 клиентов

Редакция PRESS 3 июня, 2026 12:14

Новости Латвии 0 комментариев

Sadales tīkls разработала новый тарифный план Jaudīgais для клиентов с большим потреблением электроэнергии. По данным компании, он позволит снизить расходы примерно для 90 000 подключений, или 8% от общего числа клиентских подключений.

С 3 по 30 июня Sadales tīkls проводит публичную консультацию по предложенным изменениям. Новый тариф планируется сделать доступным с 1 января 2027 года.

План Jaudīgais предусматривает более высокую фиксированную часть платы за поддержание мощности и меньшую переменную часть. Поэтому он будет выгоден тем, кто потребляет много электроэнергии относительно имеющейся мощности подключения.

Министр экономики Викторс Валайнис заявил, что тарифы на распределение электроэнергии для предприятий конкурентоспособны в Балтии, но их нужно адаптировать к более быстрой электрификации. По его словам, новый подход особенно важен для крупных энергоёмких предприятий.

«Новый тарифный план является одним из решений, которое снизит расходы на электроэнергию не только для энергоёмких предприятий как крупнейших потребителей электроэнергии, но и для более крупных электрифицированных домохозяйств»

Министр климата и энергетики Янис Витенбергс отметил, что конкурентоспособные расходы на электроэнергию важны для привлечения инвесторов, инноваций и создания новых рабочих мест.

Для квартир с типичным однофазным подключением на 16 ампер тариф Jaudīgais может стать выгодным примерно с 200 киловатт-часов в месяц. Он также может подойти домохозяйствам, которые заряжают электромобили или используют электричество для отопления.

Sadales tīkls также упростит структуру тарифов и откажется от тарифных планов шин, которые применяются примерно к 1% подключений. Для таких клиентов расходы могут как снизиться, так и вырасти - в зависимости от мощности подключения и профиля потребления.

Компания заявляет, что изменения в структуре тарифов и рост потребления позволят в 2027 году не повышать тарифы на распределение электроэнергии.

После публичной консультации проект передадут на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг. Клиенты смогут выбирать между тарифами Pamata, Speciālais и Jaudīgais, а также каждый месяц бесплатно менять тарифный план.

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