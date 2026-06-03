«Триллер с элементами экшена!» Комик высмеял абсурд бюрократии в Латвии

Купс с иронией описал этот процесс как «технологическую магию», указав на сложные формы, технические сбои и необходимость неоднократно вводить одни и те же данные. По его мнению, нововведение не упростило работу бизнеса, а лишь добавило лишней бюрократии и неудобств.

"Итак, дамы и господа, мой последний личный «повышатель давления» — Э-СЧЕТА! Тем, кто всё ещё сладко пребывает в неведении, я объясню эту эпопею. Государство приняло гениальный, достойный Нобелевской премии закон: предприниматели больше не могут просто выставить обычный счёт государственному учреждению за выполненную работу, как это было в «старые добрые времена». Нет, теперь мы должны оформлять электронные счета!”, – пишет автор поста.

Технологическая магия заключается в следующем: нужно зайти на портал Latvija.lv (который сам по себе уже как триллер с элементами экшена) и заполнить официальную форму счёта с настолько подробной информацией, будто ты продаёшь не услугу, а ядерные боеголовки. Затем это нужно отправить на электронный адрес муниципалитета, а копию — в Службу государственных доходов!

Я пытаюсь отправить готовый счёт, но Latvija.lv зависает и выдаёт ошибку. Ладно, начинаю создавать счёт заново. Оказывается, я что-то заполнил неправильно, из-за чего счёт нельзя отправить — и приходится снова копаться во всём и искать свою ошибку!

И ни в коем случае нельзя идти в туалет, даже если очень нужно, потому что может закончиться сессия, и тебя «выкинет» из портала, после чего всё придётся начинать сначала.

В итоге, параллельно принимая успокоительные, повторяя мантры, молясь всем известным богам и медитируя, чтобы в ярости не сломать компьютер, электронный счёт всё же был завершён и отправлен!" - пишет Эхартс.

Отдельное недовольство автора вызвало взаимодействие с различными муниципалитетами. В публикации он приводит примеры, когда счета возвращались из-за формальных замечаний, были отправлены не на тот электронный адрес или, по утверждению учреждений, вовсе не были получены, несмотря на подтверждение доставки в системе. Предприниматель также рассказал о случаях, когда оплата задерживалась из-за несоответствия между стороной договора и фактическим плательщиком.

"Но здесь начинается вторая часть спектакля — шоу муниципальной бухгалтерии. Муниципальные бухгалтеры, как и подобает настоящим хранителям бюрократии, любят делать жизнь ярче. Они принимают эти электронные счета с такой же радостью, как кошка идёт в ванну.

Первый муниципалитет заявляет, что где-то в непонятном месте не поставлена точка. Где именно? Они и сами не знают, но точка должна быть!

Второй муниципалитет обиделся, потому что счёт был отправлен на главный электронный адрес учреждения, а нужно было — на «не совсем главный».

Третий муниципалитет через две недели после истечения срока оплаты сообщает: «Мы ничего не получали!», хотя в системе Latvija.lv чётко и зелёными буквами написано, что счёт успешно доставлен.

Четвёртый муниципалитет заявляет, что не может оплатить счёт, потому что договор заключён с муниципалитетом, но платить будет их подструктура. Поэтому всё нужно переделать. Где логика?" - спрашивает автор.

При этом он подчеркивает, что его публикация носит сатирический характер и призвана с юмором взглянуть на бюрократические процессы. Он призвал с пониманием относиться ко всем участникам системы — от бухгалтеров и чиновников до предпринимателей и работников коммунальных служб.

“Это юмористическая сатира, цель которой — взглянуть на различные бюрократические процессы с лёгкостью и пониманием того, что все мы связаны, поэтому давайте уважать друг друга: и бухгалтеров муниципалитетов, и тех, кто придумал эти электронные счета, и дворников, и предпринимателей!”, – написал Эхартс.